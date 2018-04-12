ЦБ: «дыра» в балансе банка «Алжан» составляет 289,9 млн рублей

Обязательства махачкалинского банка «Алжан» , лишившегося лицензии 2 марта этого года, превышают величину его активов. Об этом свидетельствуют данные финансового обследования кредитной организации по состоянию на дату отзыва лицензии, которые приводятся на сайте Центробанка

Так, активы банка оцениваются в 184,7 млн рублей против примерно 858,3 млн в его бухгалтерском балансе на отчетную дату. В том числе чистая ссудная задолженность, как свидетельствуют данные обследования, равна 170,2 млн, а не 843,6 млн рублей.

Обязательства банка составляют около 474,6 млн рублей. Согласно данным бухгалтерского баланса банка, подтвержденным по итогам обследования, объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляет порядка 458,1 млн рублей.

Таким образом, «дыра» в балансе банка «Алжан» достигает почти 289,9 млн рублей.

В сообщении ЦБ об отзыве лицензии у «Алжана» пояснялось, что осуществленные банком во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, «Алжан» неоднократно нарушал требования федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

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