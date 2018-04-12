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В ЕК признались, что Россия останется ключевым импортером ресурсов в ЕС
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В ЕК признались, что Россия останется ключевым импортером ресурсов в ЕС 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете заявил, что Россия будет основным поставщиком энергоресурсов в страны Евросоюза в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Глядя на нашу краткосрочную энергетическую ситуацию, ясно, что Россия останется ключевым поставщиком энергии в Евросоюз", — сказал Каньете.
Ранее генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори сообщил, что Европейская комиссия будет поддерживать Украину для выполнения "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража.
Он также добавил, что регулятор будет поддерживать проведение трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией.
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