В новом терминале пермского аэропорта посетители заметили трещины на стенах

Пермяки выложили в социальных сетях фотографии трещин в здании нового аэровокзала в Перми . На снимках видно, трещина пошла на стене под потолком.

В пресс-службе «Международного аэропорта „Пермь“ изданию Business Class рассказали, что повреждения затрагивают только внешнюю отделку. На место вызвали специалистов генерального подрядчика, чтобы провести обследование. Эксперты сообщают, что трещины пошли по гипсокартонной отделке, опасности нет.

Дефект устранят по гарантии.

Напомним, в марте этого года пермяки также выложили в социальные сети фотографии обрушившейся со входной группы плитки.

Новый терминал пермского аэропорта открыли в ноябре 2017 года. Пока он обслуживает только внутренние рейсы. Предполагается, что с летом 2018 года из нового аэровокзала пермяки смогут летать и по международным направлениям.