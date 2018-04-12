Ещё
Сумма выданных ипотечных кредитов в первом квартале выросла на 85%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сумма выданных ипотечных кредитов в первом квартале выросла на 85% 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
В первом квартале 2018 г. банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 600 млрд руб., сообщает АО «Дом.рф» (ранее — АИЖК). Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте было выдано более 120 000 кредитов на 240-250 млрд руб. (на 65-70% больше, чем в марте 2017 г.).
«Основной фактор роста — рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей», — говорится в сообщении компании. Ставки по ипотеке в феврале продолжили снижение: 9,58% — на новостройки (год назад — 11,61%), 9,83% — на вторичное жилье (год назад — 12,11%).
Рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%, отметил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.
Доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней, снизилась до 2,15% — это минимум за последние три года. «В сочетании со стабильными ценами на жилье это говорит об отсутствии предпосылок формирования „пузыря“ на рынке ипотеки», — отмечает компания.
Всего в 2018 г., по оценке «Дом.рф», будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.
Ведомости: последние новости
Сбербанк объяснил, как его могут затронуть новые санкции Reuters: Glencore объявит форс-мажор по некоторым поставкам алюминия Иностранный независимый директор покинул En+ после новых санкций США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода123
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»55
«Судный день» стал на минуту ближе53
Экс-президент США дал разумный совет Трампу129
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение