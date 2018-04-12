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Новый рекорд: в I квартале в России выдано ипотеки на 600 миллиардов рублей
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Новый рекорд: в I квартале в России выдано ипотеки на 600 миллиардов рублей 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Всего в 2018 году, по оценке компании, будет выдано 1,2-1,4 миллиона кредитов на сумму 2,5-2,8 триллиона рублей.
Ипотечный рынок растет за счет новых заемщиков — чистые темпы роста составляют 55%.
В феврале ставки по ипотеке продолжили снижение. На новостройки ипотеку выдавали под 9,58% годовых, в то время как годом ранее — под 11,61%. Для вторичной недвижимости ставка составляла 9,83%, в 2017 году — 12,11%.
Снизилась и доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней, сейчас они составляют 2,15% от всех ипотечных кредитов — это минимум за последние три года.
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