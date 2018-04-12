ЦБ: средняя ставка по депозитам снизилась до 6,53%

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями — комбинированных депозитных продуктов) в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась в первой декаде апреля на 0,13% до 6,4% против 6,53% в третьей декаде марта, сообщает ЦБ.

Средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка: ЦБ не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 2% выше средней максимальной ставки. Банки, превышающие этот уровень, становятся объектом особого внимания ЦБ. Таким образом, внимание ЦБ могут привлечь банки со ставкой по вкладам, превышающей 8,4% годовых. В десятку банков, упомянутых ЦБ, входят Сбербанк, «Совкомбанк», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», «Бинбанк», «Альфа-банк», банк «ФК Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк».