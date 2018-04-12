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Отгрузка угля с Эльгинского месторождения в Якутии в I квартале выросла почти в полтора раза
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Отгрузка угля с Эльгинского месторождения в Якутии в I квартале выросла почти в полтора раза 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В ООО «Эльгауголь» (входит в группу «Мечел») отмечают существенный рост производства относительно аналогичного периода 2017 года.
Так, добыча на Эльгинском угольном комплексе составила 1,2 млн т, что на 43% выше прошлогоднего уровня, переработка угля увеличилась на 21%, составив 585 тыс. т. В свою очередь, отгрузка готовой продукции на железнодорожный транспорт выросла на 47%, до 962 тыс. т.
За счет Эльгинского месторождения (в 2017 г. там добыто 4,1 млн т угля, что на 11% больше результата 2016 г.) «Мечел» продолжает наращивать экспорт угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе через порты Ванино и Посьет. Для обеспечения роста перевозок в прошлом году на БАМе была завершена реконструкция станции Улак, через которую эльгинский уголь принимается на сеть ОАО «РЖД». В марте при техническом плане среднесуточной выгрузки в 220 вагонов на Посьете в отдельные дни выгружалось более 300 единиц подвижного состава.
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