Отгрузка угля с Эльгинского месторождения в Якутии в I квартале выросла почти в полтора раза

В ООО «Эльгауголь» (входит в группу «Мечел») отмечают существенный рост производства относительно аналогичного периода 2017 года.

Так, добыча на Эльгинском угольном комплексе составила 1,2 млн т, что на 43% выше прошлогоднего уровня, переработка угля увеличилась на 21%, составив 585 тыс. т. В свою очередь, отгрузка готовой продукции на железнодорожный транспорт выросла на 47%, до 962 тыс. т.

За счет Эльгинского месторождения (в 2017 г. там добыто 4,1 млн т угля, что на 11% больше результата 2016 г.) «Мечел» продолжает наращивать экспорт угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе через порты Ванино и Посьет. Для обеспечения роста перевозок в прошлом году на БАМе была завершена реконструкция станции Улак, через которую эльгинский уголь принимается на сеть ОАО «РЖД». В марте при техническом плане среднесуточной выгрузки в 220 вагонов на Посьете в отдельные дни выгружалось более 300 единиц подвижного состава.