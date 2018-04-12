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Хасис ожидает закрытия сделки Сбербанка с «Яндекс. Маркет» в ближайшие недели
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Хасис ожидает закрытия сделки Сбербанка с «Яндекс. Маркет» в ближайшие недели 

Rambler News Service 1 час назад
Сбербанк может закрыть сделку с «Яндекс. Маркет» в ближайшие несколько недель, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис в ходе конференции Online retail 2018.
«Сбербанк недавно принял решение быть частью индустрии электронной коммерции. Мы очень долго получали разрешение антимопольных органов, ЦБ. Мы буквально дней десять назад или неделю назад получили все разрешения Я думаю, что в ближайшие какое-то количество, пару недель мы, наконец-то, осуществим инвестиции в компанию «Яндекс. Маркет»», — сказал он.
В декабре «Яндекс» и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании СП на базе «Яндекс. Маркета». Основной задачей «Яндекс. Маркета» станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей.
Стоимость предприятия оценивается в 60 млрд рублей без учета будущей синергии. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.
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