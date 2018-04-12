Хасис ожидает закрытия сделки Сбербанка с «Яндекс. Маркет» в ближайшие недели

Сбербанк может закрыть сделку с «Яндекс. Маркет» в ближайшие несколько недель, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис в ходе конференции Online retail 2018.

«Сбербанк недавно принял решение быть частью индустрии электронной коммерции. Мы очень долго получали разрешение антимопольных органов, ЦБ . Мы буквально дней десять назад или неделю назад получили все разрешения Я думаю, что в ближайшие какое-то количество, пару недель мы, наконец-то, осуществим инвестиции в компанию «Яндекс. Маркет»», — сказал он.

В декабре «Яндекс» и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании СП на базе «Яндекс. Маркета». Основной задачей «Яндекс. Маркета» станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей.

Стоимость предприятия оценивается в 60 млрд рублей без учета будущей синергии. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.