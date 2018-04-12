Группа Gefco увеличила выручку на 5,1% в 2017 году 

Группа Gefco, в которой 75% принадлежит компании «Российские железные дороги», увеличила выручку по итогам работы в 2017 году на 5,1% по сравнению с 2016 годом — до €4,4 млрд, сообщил журналистам вице-президент группы по стратегии и финансам Павел Ильичев.
Показатель EBITDA вырос на 16% — до €201 млн "Год был очень успешный для нас. Результаты 2017 года превзошли наши ожидания. Мы на год опережаем бизнес-план в основном за счет восстановления экономики в Европе и роста продаж на автомобильном рынке и восстановлении рынков в России, Аргентине и Бразилии", — сказал он.
Ильичев пояснил, что автомобильная промышленность является ключевым звеном для Gefco, но группа также развивает перевозки, в том числе в секторе фармацевтики и здравоохранения.
Также он сообщил, что группа разрабатывает несколько вариантов по развитию бизнеса в России.
"Проходим процесс согласования по двум кейсам в Европе. В ближайшее время объявим о покупках", — сказал вице-президент группы.