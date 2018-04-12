Группа Gefco увеличила выручку на 5,1% в 2017 году

Аргентине и Показатель EBITDA вырос на 16% — до €201 млн "Год был очень успешный для нас. Результаты 2017 года превзошли наши ожидания. Мы на год опережаем бизнес-план в основном за счет восстановления экономики в Европе и роста продаж на автомобильном рынке и восстановлении рынков в России Бразилии ", — сказал он.

Ильичев пояснил, что автомобильная промышленность является ключевым звеном для Gefco, но группа также развивает перевозки, в том числе в секторе фармацевтики и здравоохранения.

Также он сообщил, что группа разрабатывает несколько вариантов по развитию бизнеса в России.

"Проходим процесс согласования по двум кейсам в Европе. В ближайшее время объявим о покупках", — сказал вице-президент группы.