Группа «Дело» стала владельцем 30,75% акций Global Ports 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Группа «Дело» завершила сделку по приобретению 30,75% акций Global Ports. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора контейнерных терминалов Global Ports.
О продаже пакета «Н-транс» в Global Ports группе «Дело» объявили в конце декабря 2017 года. В начале марта 2018 года ФАС России удовлетворила ходатайство группы «Дело» по покупке акций и выдала предписание Global Ports перевести тарифы в рубли после вхождения в группу.
В соответствии со сделкой, Никита Мишин, Михаил Логанов, Константин Широков и Элиа Николау выходят из совета директоров Global Ports, указывается в сообщении. Новых кандидатов предложат для избрания на годовом собрании акционеров компании, которое пройдет 14 мая.
Группа компаний «Дело» является одной из крупнейших частных транспортно-логистических и портовых холдинговых компаний в России. Ее компании предоставляют полный спектр услуг по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийск на Черном море, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию грузов, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ, доставке нефти и нефтепродуктов, а также закупке и экспорту зерна и семян подсолнечника. В ГК «Дело» входят два морских терминала и пять внутренних терминалов.
Global Ports является ведущим оператором контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (Multi-Link Helsinki и Multi-Link Kotka).