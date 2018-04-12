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«Дело» приобрело 30,75% акций группы Global Ports у ее основателей
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«Дело» приобрело 30,75% акций группы Global Ports у ее основателей 

Прайм 2 часа назад
Группа «Дело» Сергея Шишкарева приобрела 30,75% акций Global Ports у основателей группы — Никиты Мишина, Константина Николаева и Андрея Филатова, которые контролируют Transportation Investments Holding Limited, сообщила Global Ports.
"Global Ports Investments PLC сообщает, что ее акционер, компания Transportation Investments Holding Limited (TIHL) проинформировала группу о завершении объявленной 20 декабря 2017 года сделки по продаже группе компаний «Дело» принадлежащей TIHL доли в Global Ports в размере 30,75%", — говорится в сообщении.
Дополнительно Global Ports был проинформирован, что в связи со сделкой группа компаний «Дело» стала стороной акционерного соглашения с APM Terminals B. V. В свою очередь компания TIHL освобождена от обязательств по указанному соглашению.
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