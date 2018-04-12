Краснодарстат сообщил, средняя цена иномарки составила 669,9 тысяч рублей

Краснодарстат обнародовал средние потребительские цены на товары и услуги в регионе на 9 апреля 2018 года. По данным ведомств, средняя стоимость иномарки в крае составила 669,9 тыс. руб. В начале марта цена на автомобиль зарубежной марки на Кубани была в среднем 663,8 тыс. руб.

Средняя стоимость отечественной легковушки в регионе составила 472,2 тыс. руб. За месяц цена осталась на прежнем уровне. Литр дизельного топлива в среднем стоит 39,34 руб. (+8 коп.), бензина марки АИ-98 — 44,55 руб. (стоимость не изменилась), марки АИ-95 — 42,82 руб. (+3 коп.), марки АИ-92 — 39,59 руб. (+1 коп.)