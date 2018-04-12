Ещё
Московская биржа открылась ростом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода

Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Российский рынок акций в четверг утром открылся ростом основных индексов на 0,95-2,41%.
Индекс Московской биржи вырос на 0,95% — до 2212,94 пункта, индекс РТС поднялся на 2,41% и составил 1109,67 пункта, передает РИА «Новости».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Нафтогаз прокомментировал позицию Меркель по «Северному потоку – 2» Доминик Фрайс ушел с поста независимого директора En+ Суд принял к рассмотрению иск о блокировке Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу148
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая117
Когда ждать атаки Трампа404
Российские корабли исчезли с базы Тартус946
«РФ понесет от американцев большой ущерб»1102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:18
Орбакайте высказалась о ПМЖ Пугачевой
Шоу-бизнес
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
02:53
Из жизни ушел первый режиссер Пугачевой
Шоу-бизнес
02:02
Кудрявцева жестко ответила завистникам
Шоу-бизнес
03:10
Фриске рассказала о «кознях» Шепелева
Шоу-бизнес
00:39
Собчак защитила затравленную Рудковскую
Шоу-бизнес
01:00
Беременная звезда «Дома-2» рассталась с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение