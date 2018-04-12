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Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
38 минут назад
Комментарии
Российский рынок акций в четверг утром открылся ростом основных индексов на 0,95-2,41%.
Индекс
Московской биржи
вырос на 0,95% — до 2212,94 пункта, индекс РТС поднялся на 2,41% и составил 1109,67 пункта, передает
РИА «Новости»
.
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