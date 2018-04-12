Мэр Омска оценила стоимость капремонта многоквартирных домов города в 12,6 млрд рублей

На капитальный ремонт многоквартирных домов Омска необходимо 12,6 млрд рублей, заявила журналистам мэр города Оксана Фадина

«В общем и целом необходимо 12,6 млрд рублей — это общая финансовая емкость домов, которые сегодня нуждаются в капитальном ремонте. Многие из них — это судебные дома, где жители по решению суда обязали администрацию города Омска выполнить капитальный ремонт. Как вы понимаете, это такой финансовый груз, который сегодня для бюджета, при 6 млрд муниципального долга, сумма неподъемная», — приводит слова Фадиной ИА «Город55».

По ее словам, около 200 многоэтажек города требуют капитального ремонта.