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В сметане нашли плесень и следы антибиотиков
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В сметане нашли плесень и следы антибиотиков 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: ТАСС
В каждой двенадцатой упаковке сметаны обнаружены следы антибиотиков.
Роскачество исследовало сметану жирностью 20 процентов 50 торговых марок. Следы антибиотиков были найдены в четырех из них — тетрациклиновой группы, а в одном из них — еще и пенициллин. С одной стороны, ни в одном из исследованных образцов количество антибиотиков не превышало предельно допустимые законодательством нормы. С другой — товары, где их обнаружили, уже не признаются товарами повышенного качества и Знак качества получить не смогут.
В сметане трех брендов специалисты нашли повышенное содержание дрожжей, еще одного — плесень.
Также была проверена подлинность сметаны, то есть делается она из молочного или растительного жира и белка. Итог: ДНК сои не нашли, но в сметане одной торговой марки обнаружили фитостерины, значит, в ней есть растительный жир. А если это так, то со следующего года такой продукт перестанет называться сметаной, а превратится в молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны".
Протестировали эксперты эту продукцию и на наличие консервантов. Они были найдены в сметане трех брендов, а именно в них была обнаружена сорбиновая кислота. Один из производителей добавил в свою продукцию крахмал.
Два производителя продавали сметану жирностью 18,5 процента. Хотя на упаковке было написано 20 процентов. Таким образом, они обманули потребителей.
Всего сметана была протестирована по 75 показаниям качества. Исследованию подверглась сметана, произведенная в разных регионах России и в Беларуси.
Все подробности об исследовании сметаны, а также узнать наименования товаров, заслуживающих Знак качества и выпущенных с нарушениями можно на сайте Роскачества.
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