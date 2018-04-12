Ещё
Названа самая некачественная сметана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа самая некачественная сметана 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Эксперты Роскачества исследовали сметану 50 торговых марок, которые встречаются в российских магазинах. Из рейтинга, опубликованного на сайте организации, следует, что нарушения были обнаружены только в восьми образцах.
В сметане марок «Вологодское лето», «Молочные продукты Пушкиногорья» и «Юрьевская буренка» зафиксировали повышенное содержание дрожжей, а в сметане «Зеленый берег» оказалась плесень.
В продукте от «Давлеканово» были найдены говорящие о наличии растительных жиров фитостерины. По словам экспертов Роскачества, со следующего года этот продукт должен обозначаться как «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны».
В сметане «Добрая Буренка», «Пестравка» и «СФЕРМ» обнаружили сорбиновую кислоту — консервант, которого, по данным Роскачества, в такой продукции быть не должно.
Первые места в рейтинге Роскачества заняла сметана под брендами «Простоквашино», «Брест-Литовск», «Бежин луг», «Амка» и «Ростагроэкспорт».
В Роскачестве назвали исследование сметаны самым позитивным среди всех своих исследований. По его итогам безопасной и качественной продукцией были признаны 42 продукта, а 36 образцов — товарами повышенного качества.
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии164
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»209
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса308
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию126
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство19
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение