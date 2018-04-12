Названа самая некачественная сметана

Эксперты Роскачества исследовали сметану 50 торговых марок, которые встречаются в российских магазинах. Из рейтинга, опубликованного на сайте организации, следует, что нарушения были обнаружены только в восьми образцах.

В сметане марок «Вологодское лето», «Молочные продукты Пушкиногорья» и «Юрьевская буренка» зафиксировали повышенное содержание дрожжей, а в сметане «Зеленый берег» оказалась плесень.

В продукте от «Давлеканово» были найдены говорящие о наличии растительных жиров фитостерины. По словам экспертов Роскачества, со следующего года этот продукт должен обозначаться как «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны».

В сметане «Добрая Буренка», «Пестравка» и «СФЕРМ» обнаружили сорбиновую кислоту — консервант, которого, по данным Роскачества, в такой продукции быть не должно.

Первые места в рейтинге Роскачества заняла сметана под брендами «Простоквашино», «Брест-Литовск», «Бежин луг», «Амка» и «Ростагроэкспорт».

В Роскачестве назвали исследование сметаны самым позитивным среди всех своих исследований. По его итогам безопасной и качественной продукцией были признаны 42 продукта, а 36 образцов — товарами повышенного качества.