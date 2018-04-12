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В КЧР в 2018 году направят более 600 млн рублей на повышение зарплаты бюджетникам
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В КЧР в 2018 году направят более 600 млн рублей на повышение зарплаты бюджетникам 

ТАСС 40 минут назад
ЧЕРКЕССК, 12 апреля. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы получит из федерального центра дополнительные ассигнования в размере 94,3 млн рублей. Всего в этом году на эти цели направят более 600 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в минфине республики.
"В связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 рублей Карачаево-Черкесии, согласно распоряжению правительства РФ, выделяется финансовая помощь в сумме 94,3 млн рублей. Эти средства будут направлены на повышение зарплаты отдельным категориям работникам бюджетных организаций", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в текущем году на исполнение майских указов в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы предусмотрено 550,9 млн рублей, из них 176,5 млн — средства федерального бюджета. «В республиканском и местных бюджетах КЧР на 2018 год ассигнования предусмотрены в полном объеме. В сравнении с 2017 годом общая потребность в средствах возросла почти на 150 млн рублей», — добавил представитель минфина КЧР.
По его словам, в целом в этом году на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом финансовой помощи из федерального центра будет направлено более 600 млн рублей. «Потребность в средствах в течение года, возможно, будет скорректирована, так как, в частности, введены в эксплуатацию новые дошкольные и общеобразовательные учреждения», — добавил он.
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