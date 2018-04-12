Компания Вексельберга приобрела водоканал Пензы

Крупнейший частный оператор водоснабжения приобрел компании ООО «Инвестресурс» и ООО «Водоканал», владеющие 51% долей ООО «Горводоканал», передает пресс-служба РКС

В перспективе компания намерена трансформировать договор аренды в концессию. Таким образом, «Российские коммунальные системы» начинают производственную деятельность в Пензе в качестве управляющей компании и держателя актива ООО «Горводоканал».

«Мы намерены активно развивать Пензенский водоканал за счет реализации своей инвестиционной программы и уверены, что объединение нашей компетенции, накопленного опыта и ресурсов будет способствовать как повышению качества и надежности городской системы водоснабжения и водоотведения на благо жителей Пензы, так и росту бизнеса РКС», — прокомментировал сделку генеральный директор «Российских коммунальных систем» Павел Курзаев.