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Компания Вексельберга приобрела водоканал Пензы
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Компания Вексельберга приобрела водоканал Пензы 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Крупнейший частный оператор водоснабжения приобрел компании ООО «Инвестресурс» и ООО «Водоканал», владеющие 51% долей ООО «Горводоканал», передает пресс-служба РКС.
В перспективе компания намерена трансформировать договор аренды в концессию. Таким образом, «Российские коммунальные системы» начинают производственную деятельность в Пензе в качестве управляющей компании и держателя актива ООО «Горводоканал».
«Мы намерены активно развивать Пензенский водоканал за счет реализации своей инвестиционной программы и уверены, что объединение нашей компетенции, накопленного опыта и ресурсов будет способствовать как повышению качества и надежности городской системы водоснабжения и водоотведения на благо жителей Пензы, так и росту бизнеса РКС», — прокомментировал сделку генеральный директор «Российских коммунальных систем» Павел Курзаев.
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