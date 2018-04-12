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Российский рынок акций открылся ростом на 0,95-2,4%
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Российский рынок акций открылся ростом на 0,95-2,4% 

Прайм 44 минуты назад
Российский рынок акций открылся в четверг ростом основных индексов на 0,95-2,41%.
Индекс Московской биржи к 10.02 мск прибавлял 0,95% — до 2212,94 пункта, индекс РТС — 2,41%, до 1109,67 пункта, свидетельствуют данные торгов.
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