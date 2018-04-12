Дерипаска отказался от номинации в совдир «Норникеля»

Дерипаска отказался выдвигаться в совет директоров «Норникеля»

«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля», от него поступил официальный отказ от номинации», — сказал он, передает ТАСС.

В среду международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги «РусАла» Дерипаски. Перед этим американская товарная биржа Comex на фоне санкций минфина США отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых компанией «РусАл».

Вместе с тем, СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.