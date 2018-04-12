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Дерипаска отказался от номинации в совдир «Норникеля»
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Дерипаска отказался выдвигаться в совет директоров «Норникеля» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Бизнесмен Олег Дерипаска решил не выдвигаться в совет директоров «Норильского никеля», сообщил представитель компании.
«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля», от него поступил официальный отказ от номинации», — сказал он, передает ТАСС.
В среду международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги «РусАла» Дерипаски. Перед этим американская товарная биржа Comex на фоне санкций минфина США отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых компанией «РусАл».
Напомним, после введнеия США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.
Вместе с тем, СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.
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