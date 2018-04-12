Сабетта демонстрирует двукратный рост по итогам первого квартала 2018 года

В целом же грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 19,1 млн т, что выше аналогичных показателей прошлого года на 18,8%. Из них объем перевалки сухих грузов составил 6,7 млн т (+10,8%), наливных грузов — 12,3 млн т (+ 23,6%).