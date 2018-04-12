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Выручка «Детского мира» выросла в I квартале на 14%
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Выручка «Детского мира» выросла в I квартале на 14% — до 24 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выручка ГК «Детский мир» выросла в первом квартале 2018 года на 14% — до 24 млрд рублей, сообщила компания.
«Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м квартале 2018 года увеличился на 14,0% до 24,0 млрд руб. по сравнению с 21,1 млрд руб. в 1-м квартале 2017 года», — отмечается в сообщении Детского мира.
Из этого 1,5 млрд рублей пришлось на выручку интернет-магазина компании, рост доходов этого подразделения составил 64,9%.
«Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 5,1%: сопоставимый рост числа чеков составил 8,8%; сопоставимый размер среднего чека снизился на 3,4%», — отмечается в сообщении.
Также компания увеличила площадь торговых площадей на 15,1% год к году до 686 тыс. кв. м, открыв 5 новых магазинов.
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