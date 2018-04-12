Выручка «Детского мира» выросла в I квартале на 14% — до 24 млрд рублей

Выручка ГК «Детский мир» выросла в первом квартале 2018 года на 14% — до 24 млрд рублей, сообщила компания.

«Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м квартале 2018 года увеличился на 14,0% до 24,0 млрд руб. по сравнению с 21,1 млрд руб. в 1-м квартале 2017 года», — отмечается в сообщении Детского мира.

Из этого 1,5 млрд рублей пришлось на выручку интернет-магазина компании, рост доходов этого подразделения составил 64,9%.

«Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 5,1%: сопоставимый рост числа чеков составил 8,8%; сопоставимый размер среднего чека снизился на 3,4%», — отмечается в сообщении.

Также компания увеличила площадь торговых площадей на 15,1% год к году до 686 тыс. кв. м, открыв 5 новых магазинов.