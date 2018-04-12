Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 14%, до 24 млрд руб

Группа "Детский мир" , крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом квартале 2018 года увеличила консолидированную выручку на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 24 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Объем консолидированной неаудированной выручки группы в первом квартале 2018 года увеличился на 14%, до 24 миллиардов рублей по сравнению с 21,1 миллиарда рублей в первом квартале 2017 года, в том числе объем выручки интернет-магазина вырос на 64,9%, до 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.