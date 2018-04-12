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Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 14%, до 24 млрд руб
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Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 14%, до 24 млрд руб 

Прайм 32 минуты назад
Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом квартале 2018 года увеличила консолидированную выручку на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 24 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
"Объем консолидированной неаудированной выручки группы в первом квартале 2018 года увеличился на 14%, до 24 миллиардов рублей по сравнению с 21,1 миллиарда рублей в первом квартале 2017 года, в том числе объем выручки интернет-магазина вырос на 64,9%, до 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.
Группа «Детский мир» объединяет сети магазинов «Детский мир» и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). Это крупнейший розничный ритейлер детских товаров в России. АФК «Система» владеет 52,1% акций «Детского мира», Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.
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