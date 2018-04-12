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Регионы РФ кредитуются в Сбербанке, но почти не держат там депозитов
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Регионы РФ кредитуются в Сбербанке, но почти не держат там депозитов 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские регионы предпочитают брать кредиты в Сбербанке, но депозиты держат в трех других госбанках — ВТБ, Газпромбанке и Россельхозбанке (РСХБ), говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
"На 1 марта 2018 года на долю трех банков — Газпромбанка, ВТБ и РСХБ — приходилось 90,2% объема депозитов региональных властей (более 1 трлн рублей всего на три банка). При этом основным кредитором региональных и муниципальных органов власти является Сбербанк — около 84% выданных регионам и муниципалитетам банковских кредитов (623,7 млрд рублей)", — сообщают аналитики АКРА.
По данным агентства, доля Сбербанка в объеме депозитов региональных властей снизилась с 46% по состоянию на 1 января 2015 года до менее 1% на 1 января текущего года. На 1 марта регионы держали в Сбербанке всего лишь 16,8 млрд рублей. При этом доля банка в объеме выданных регионам кредитов стабильна и составляла в среднем 75% в предыдущие пять лет, говорится в исследовании АКРА.
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