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В первом квартале года объем добычи нефти Дацинских нефтепромыслов составил 7,94  млн тонн
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В первом квартале года объем добычи нефти Дацинских нефтепромыслов составил 7,94  млн тонн 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Харбин, 12 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале текущего года объем добычи сырой нефти на Дацинских нефтепромыслах, управляемых компанией PetroChina, составил 7,94 млн тонн, что на 17,8 процента меньше, чем годом ранее.
В связи со сложностями в добыче сырой нефти, Дацинские нефтепромыслы ищут способы увеличения объема добычи природного газа.
В первые три месяца года на нефтепромыслах было добыто 1,22 млрд куб. м природного газа, что свидетельствует о годовом росте в 13,3 процента.
Нефтепромыслам была поставлена цель: продать 2,72 млрд куб. м природного газа в 2018 г.
Дацинские нефтепромыслы, разведанные в 1959 г., расположены в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. На протяжении многих лет ежегодный объем добычи нефти на нем превышал 50 млн тонн сырой нефти. Тем не менее, объем добычи сократился ввиду истощения запасов. -0-
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