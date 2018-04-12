Ослабление рубля не приведет к резкому росту цен

Снижающийся курс рубля повлияет на рост цен, пишут "Известия" , приводящие мнение опрошенных газетой экспертов. По их мнению, в целом по рынку он составит не более 1%. С учетом того, что сейчас в годовом выражении инфляция составляет 2,5%, а Центробанк закладывал цель в 4%, ожидаемый рост цен вполне реально удержать в запланированных параметрах. Справиться с ускорением инфляции поможет и импортозамещение. Однако в некоторых отраслях избежать подорожания товаров и услуг не удастся. Так, по данным участников рынка, ввозимая из-за рубежа плодоовощная продукция может подняться в цене на 5%, а авиабилеты на международные рейсы — в соответствии с изменением курса рубля.

11 апреля на валютном рынке царили спекулянты: курс доллара торговался на бирже в диапазоне 62–65 рублей, курс евро, на пике превысив 80 рублей (впервые с марта 2016 года), к концу дня опустился до отметки 76,9 рублей. Нынешняя волатильность курсов валют не окажет сильного воздействия на инфляцию, считают макроэкономисты, опрошенные «Известиями». В случае стабилизации рубля на нынешних значениях, рост цен прибавит 0,3–0,5 процентных пункта, прогнозирует замдиректора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов . Учитывая тот факт, что сейчас инфляция находится на рекордно низком уровне в 2,5%, итоговый рост составит не более 3%, что всё равно ниже цели ЦБ в 4%, отметил эксперт.

Масштабы изменения цен под влиянием ослабления рубля зависят от целого ряда факторов, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Отечественные производители и торговые организации, реализующие в том числе импортную готовую продукцию, переносят курсовые изменения в цены не «механически». Они учитывают спрос на товары, стратегии развития предприятия, включая сохранение доли рынка, подчеркнули в ЦБ.

Рост цен в первую очередь коснется импортных фруктов и помидоров — их цена увеличится на 5%, рассказали «Известиям в Плодоовощном союзе. Там подчеркнули, что быстрого роста цен не произойдет. На другие овощи, помимо томатов, ослабление рубля не окажет эффекта, поскольку Россия благодаря импортозамещению полностью себя ими обеспечивает.

На следующей неделе могут вырасти цены и на авиабилеты на международные рейсы, сообщил изданию специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Tutu.ru Тимур Юсупов.