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Перспективы рубля зависят от исхода конфликта России и США, — Сергей Королев, руководитель отдела по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент»
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Когда ждать атаки Трампа
Когда ждать атаки Трампа

Перспективы рубля зависят от исхода конфликта России и США, — Сергей Королев, руководитель отдела по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент» 

Прайм 11 минут назад
Фото: Прайм
Если дела будут развиваться в этом ключе, то доллар/рубль может дойти до 75 уже в апреле. Связано это исключительно с геополитикой и паническими настроениями инвесторов, и когда волатильность на рынках снизится, мы увидим укрепление рубля к доллару на уровень 61. Если конфликт не будет эскалироваться, это произойдет достаточно быстро.
Покупать доллар на текущих уровнях — все равно что бежать за тронувшимся поездом, иными словами, шанс успеть запрыгнуть в последний вагон и получить прибыль от валютных операций невелики.
Вместо этого мы рекомендуем принять участие в росте валюты через акции компаний, которые станут бенефициарами роста курса доллара. Хороший здесь пример — Сургутнефтегаз привилегированные, которые за 2 дня прибавили 6%, и в ближайшей перспективе могут еще вырасти на 15-20%. Тем, кто в принципе держит деньги в долларах рекомендуем обратить внимание на российские евробонды по хорошей цене или американские акции с дисконтом.
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