Перспективы рубля зависят от исхода конфликта России и США, — Сергей Королев, руководитель отдела по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент»

Если дела будут развиваться в этом ключе, то доллар/рубль может дойти до 75 уже в апреле. Связано это исключительно с геополитикой и паническими настроениями инвесторов, и когда волатильность на рынках снизится, мы увидим укрепление рубля к доллару на уровень 61. Если конфликт не будет эскалироваться, это произойдет достаточно быстро.

Покупать доллар на текущих уровнях — все равно что бежать за тронувшимся поездом, иными словами, шанс успеть запрыгнуть в последний вагон и получить прибыль от валютных операций невелики.