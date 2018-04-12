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Банки во Владивостоке обновляют курс валют несколько раз в день
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Банки во Владивостоке обновляют курс валют несколько раз в день 

Primpress 13 минут назад
Фото: Primpress
В последние дни курсы иностранных валют сильно подскочили. Так, курс евро на Московской бирже утром 11 апреля превысил 80 рублей, а доллар стоил выше 64 рублей, сообщает PRIMPRESS. Но ближе к ночи курсы валют упали, евро остановился на 77,46 рублей, а американская валюта — 62,59 рублей. Утром 12 апреля Центральный банк России установил курс доллара на уровне 64,06 рублей, евро — 79,28 рублей.
В банках Владивостока цена американской валюты начинается от 62 рублей. Так, доллар по самой низкой цене можно приобрести в «Опер кассе на Фокино» — за 62,59 рублей. На 16 копеек дороже доллар продают в ОТП Банке. В остальных банках цена американской валюты держится на уровне 64 рублей и более.
Курс евро составляет в среднем 79 рублей. В «Примсоцбанке» один евро готовы продать за 78 рублей, но дешевле всего эту валюту можно приобрести в ОТП Банке за 65 рублей, именно такое значение показано на табло, которое висит в офисе банка.
Отметим, что в течение дня курс валют может варьироваться в зависимости от торгов на бирже. Так, во второй половине дня рубль немного окреп. Причина — подорожание нефти марки Brent, цена барреля перевалила за 73 доллара.
Напомним, что падение курса рубля началось 9 апреля — на первой торговой сессии Московской биржи после того, как США расширили санкционный список. В понедельник евро подорожал почти на три рубля, а доллар на два рубля. Во вторник падение продолжилось, а в среду рубль стал укрепляться.
Ранее PRIMPRESS писал, что, по мнению приморских экономистов, рубль в долгосрочной перспективе продолжит свое падение.
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