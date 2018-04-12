Кто пережил обвал рынка лучше всех

Обвал на фондовом рынке России оказался не таким драматичным, как могло показаться на первый взгляд. Некоторые бумаги оправились от падения очень быстро и даже стали выглядеть лучше, чем до "черного понедельника".
В тот роковой день 9 апреля продавали все и по любым ценам, однако в последующие два дня ситуация несколько успокоилась, индекс Мосбиржи начал восстанавливаться, а инвесторы и спекулянты начали подбирать бумаги, которые менее подвержены угрозе санкций и вообще выбирать сильные бумаги.
Кроме того, сейчас начинается сезон дивидендов, поэтому отдельные бумаги также выглядят крайне привлекательно. Не стоит забывать, после обвала на 10-15% дивидендная доходность существенно выросла.
Итак, какие же бумаги смогли без существенных проблем пережить этот пока краткосрочный кризис, а каким сделать этого не удалось?
Разговор пойдет только о наиболее ликвидных бумагам, которых, кстати сказать, на российском рынке совсем немного.
Явным лидером выступают акции "ЛУКойла". Уже на следующий день после обвала они смогли полностью отыграть потери, а накануне и вовсе обновили новый исторический максимум. "ЛУКойл" и до этого выглядел очень сильно, и инвесторы воспользовались падением для увеличения доли бумаги в портфеле.
К слову, пока российский рынок падал, цены на нефть росли и накануне обновили максимум с 2014 г. Очевидно, для "ЛУКойла", как нефтяной компании, это крайне позитивно.
На фоне стремительного падения рубля традиционно неплохо выглядели бумаги "Сургутнефтегаза". Сами акции, по сути, часто рассматриваются как валюта, поскольку компания аккумулировала и давно держит огромный запас денежных средств в долларах. Именно поэтому любое ослабление рубля всегда позитивно сказывается на котировках этой бумаги.
На графике видно, что как только рубль начал отыгрывать потери, вниз пошли и акции "Сургутнефтегаза".
Еще одна бумага, которая достойна пережила панику, — "Газпром". По итогам вчерашних торгов котировки оказались на несколько рублей выше, чем они были на момент начала падения в понедельник.
Впрочем, с технической точки зрения вероятность снижения этих акций все еще сохраняется. Сейчас котировки практически достигли верхней границы треугольника и могут начать движение вниз. Стоит также отметить, что газовый гигант является экспортером и ослабление рубля также позитивно для его финансового положения.
Есть и явные аутсайдеры. Это скорее банковский сектор. Особенно слабо выглядели бумаги Сбербанка. Как раз тот случай, когда лидер рынка в мгновение превратился в отстающего.
Но здесь в целом все понятно. До вчерашнего вечера перед российскими банками всерьез маячила угроза санкций, то есть изоляции от долларовой системы со всеми вытекающими последствиями. Стоит напомнить, что последние 30-40 лет весь мир живет по принципу финансовой пирамиды. Объем долгов постоянно растет, но их особо никто не отдает, а рефинансирует.
В такой ситуации, если банки РФ были бы отрезаны от долларовой системы, они потеряли бы возможность рефинансирования и долги пришлось бы отдавать.
Напомним, вечером министр финансов США Стивен Мнучин отверг предложенный одним из демократов законопроект о введении ограничений на суверенный госдолг РФ, при этом облигации госбанков приравнивались бы к суверенному долгу.