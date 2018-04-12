Кто пережил обвал рынка лучше всех

На поле боя: кто пережил обвал лучше всех

Обвал на фондовом рынке России оказался не таким драматичным, как могло показаться на первый взгляд. Некоторые бумаги оправились от падения очень быстро и даже стали выглядеть лучше, чем до "черного понедельника".

В тот роковой день 9 апреля продавали все и по любым ценам, однако в последующие два дня ситуация несколько успокоилась, индекс Мосбиржи начал восстанавливаться, а инвесторы и спекулянты начали подбирать бумаги, которые менее подвержены угрозе санкций и вообще выбирать сильные бумаги.

Кроме того, сейчас начинается сезон дивидендов, поэтому отдельные бумаги также выглядят крайне привлекательно. Не стоит забывать, после обвала на 10-15% дивидендная доходность существенно выросла.

Итак, какие же бумаги смогли без существенных проблем пережить этот пока краткосрочный кризис, а каким сделать этого не удалось?

Разговор пойдет только о наиболее ликвидных бумагам, которых, кстати сказать, на российском рынке совсем немного.

Явным лидером выступают акции "ЛУКойла" . Уже на следующий день после обвала они смогли полностью отыграть потери, а накануне и вовсе обновили новый исторический максимум. "ЛУКойл" и до этого выглядел очень сильно, и инвесторы воспользовались падением для увеличения доли бумаги в портфеле.

К слову, пока российский рынок падал, цены на нефть росли и накануне обновили максимум с 2014 г. Очевидно, для "ЛУКойла", как нефтяной компании, это крайне позитивно.

На фоне стремительного падения рубля традиционно неплохо выглядели бумаги "Сургутнефтегаза" . Сами акции, по сути, часто рассматриваются как валюта, поскольку компания аккумулировала и давно держит огромный запас денежных средств в долларах. Именно поэтому любое ослабление рубля всегда позитивно сказывается на котировках этой бумаги.

На графике видно, что как только рубль начал отыгрывать потери, вниз пошли и акции "Сургутнефтегаза".

Еще одна бумага, которая достойна пережила панику, — "Газпром" . По итогам вчерашних торгов котировки оказались на несколько рублей выше, чем они были на момент начала падения в понедельник.

Впрочем, с технической точки зрения вероятность снижения этих акций все еще сохраняется. Сейчас котировки практически достигли верхней границы треугольника и могут начать движение вниз. Стоит также отметить, что газовый гигант является экспортером и ослабление рубля также позитивно для его финансового положения.

Есть и явные аутсайдеры. Это скорее банковский сектор. Особенно слабо выглядели бумаги Сбербанка . Как раз тот случай, когда лидер рынка в мгновение превратился в отстающего.

Но здесь в целом все понятно. До вчерашнего вечера перед российскими банками всерьез маячила угроза санкций, то есть изоляции от долларовой системы со всеми вытекающими последствиями. Стоит напомнить, что последние 30-40 лет весь мир живет по принципу финансовой пирамиды. Объем долгов постоянно растет, но их особо никто не отдает, а рефинансирует.

В такой ситуации, если банки РФ были бы отрезаны от долларовой системы, они потеряли бы возможность рефинансирования и долги пришлось бы отдавать.