Нижегородская область — первая в ПФО по объему производства готовых металлических изделий

Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах по итогам двух месяцев года в Нижегородской области составил 176,8 млрд рублей, что позволило региону занять второе место в ПФО. На первом — Татарстан с 271,2 млрд рублей.

Такое же место Нижегородская область заняла по округу в производстве пищевых продуктов (12,6 млрд).

Еще по ряду отраслей регион также входит в тройку лидеров.

По объему отгрузки продукции в производстве автотранспортных средств (18,7 млрд рублей) — третье место в ПФО, в производстве электронных и оптических изделий (5,6 млрд рублей) — второе место, в производстве строительных материалов (4,1 млрд рублей) — третье место, в производстве резиновых и пластмассовых изделий (4 млрд рублей) — третье место, в производстве бумаги и бумажных изделий (3,9 млрд рублей) — второе место, в судо— и самолетостроении (3,2 млрд рублей) регион на четвертом месте.