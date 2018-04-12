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Нижегородская область — первая в ПФО по объему производства готовых металлических изделий
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Нижегородская область — первая в ПФО по объему производства готовых металлических изделий 

Newsroom24 20 минут назад
Фото: Newsroom24
В январе-феврале 2018 года Нижегородская область вышла на первое место в ПФО по объему производства готовых металлических изделий (10,7 млрд), сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций.
Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах по итогам двух месяцев года в Нижегородской области составил 176,8 млрд рублей, что позволило региону занять второе место в ПФО. На первом — Татарстан с 271,2 млрд рублей.
Такое же место Нижегородская область заняла по округу в производстве пищевых продуктов (12,6 млрд).
Еще по ряду отраслей регион также входит в тройку лидеров.
По объему отгрузки продукции в производстве автотранспортных средств (18,7 млрд рублей) — третье место в ПФО, в производстве электронных и оптических изделий (5,6 млрд рублей) — второе место, в производстве строительных материалов (4,1 млрд рублей) — третье место, в производстве резиновых и пластмассовых изделий (4 млрд рублей) — третье место, в производстве бумаги и бумажных изделий (3,9 млрд рублей) — второе место, в судо— и самолетостроении (3,2 млрд рублей) регион на четвертом месте.
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