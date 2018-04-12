Выручка от экспорта Роскосмоса за год выросла в полтора раза 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Экспортная выручка Роскосмоса в 2017 году выросла до 1,9 миллиарда долларов, это рекордный показатель за все последние годы, заявил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.
Фрагмент программы «Мнение», гостем которой стал Комаров, телеканал «Россия 24» показал в четверг утром.
Согласно приведенным во фрагменте передачи данным, экспорт Роскосмоса в 2017 году вырос в полтора раза по сравнению с 1,3 миллиарда долларов в 2016 году — до 1,9 миллиарда долларов.
"Это показатель очень серьезный и солидный. И можно сказать — рекордный за все последние годы", — сказал Комаров.