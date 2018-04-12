Ещё
Выручка от экспорта Роскосмоса за год выросла в полтора раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выручка от экспорта Роскосмоса за год выросла в полтора раза 

РИА Новости 15 минут назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Экспортная выручка Роскосмоса в 2017 году выросла до 1,9 миллиарда долларов, это рекордный показатель за все последние годы, заявил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.
Фрагмент программы «Мнение», гостем которой стал Комаров, телеканал «Россия 24» показал в четверг утром.
Согласно приведенным во фрагменте передачи данным, экспорт Роскосмоса в 2017 году вырос в полтора раза по сравнению с 1,3 миллиарда долларов в 2016 году — до 1,9 миллиарда долларов.
"Это показатель очень серьезный и солидный. И можно сказать — рекордный за все последние годы", — сказал Комаров.
РИА Новости: последние новости
"Нафтогаз" прокомментировал заявление Меркель по "Северному потоку — 2" Российские миллиардеры отыграли часть потерь из-за санкций, пишет Bloomberg "Русалу" из-за санкций США придется менять схему сбыта, считают эксперты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля132
«РФ понесет от американцев большой ущерб»904
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус697
США рассказали о возможности удара по военным РФ193
Что происходит с рублем48
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение