Выручка от экспорта Роскосмоса за год выросла в полтора раза

Фрагмент программы «Мнение», гостем которой стал Комаров, телеканал «Россия 24» показал в четверг утром.

Согласно приведенным во фрагменте передачи данным, экспорт Роскосмоса в 2017 году вырос в полтора раза по сравнению с 1,3 миллиарда долларов в 2016 году — до 1,9 миллиарда долларов.

"Это показатель очень серьезный и солидный. И можно сказать — рекордный за все последние годы", — сказал Комаров.