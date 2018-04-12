Ростов потратил 90 миллиардов на подготовку к ЧМ-2018

Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года для Ростовской области обошлась в 90 миллиардов рублей. Об этом рассказал региональный министр спорта Самвел Аракелян

Как стало известно, в Ростове-на-Дону на время ЧМ-2018 некоторые фасады старых зданий закроют баннерами. По словам главы города Виталия Кушнарева, очень большое количество помещений постройки XIX века, которые являются объектами культурного наследия. Их сейчас не могут отремонтировать или снести.

Отметим, что основные затраты на подготовку ЧМ понес федеральный бюджет. Из него было выделено 28 миллиардов рублей. Из бюджетов города и области потрачено 26 миллиардов, остальное — внебюджетные средства.

Известно, что большая часть средств пошла на строительство «Ростов Арены» (почти 19 миллиардов рублей) и возведение аэропорта Платов (47 миллиардов).