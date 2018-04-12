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Освоению недр Таймыра мешает слабая транспортная инфраструктура
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Освоению недр Таймыра мешает слабая транспортная инфраструктура 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Слабо развитая транспортная инфраструктура на полуострове Таймыр в Красноярском крае препятствует освоению месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщил глава Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко в ходе «Северного форума».
"Большая часть месторождений (на Таймыре — прим. ТАСС) расположена практически в неосвоенных, незаселенных районах с отсутствующей и слабо развитой транспортной инфраструктурой. Относительная транспортная недоступность не позволила до настоящего времени вовлечь их в эксплуатацию. Кроме того, без развития логистики, в том числе СМП (Северный морской путь — прим. ТАСС), эффективная разработка полезных ископаемых крайне нерентабельна", — сказал Ткаченко.
Он отметил, что лицензиями на недра Таймыра владеют несколько десятков компаний, однако добычей полезных ископаемых занимаются только две из них — "Норникель" и "Роснефть". Кроме того, в небольших объемах добывается золото на острове Большевик. «Остальные проводят работы по геологическому изучению
кто-то планирует строительство промышленных переделов» — добавил Ткаченко.
Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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