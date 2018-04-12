Компания «Северная звезда» начнет освоение угольного месторождения на Таймыре в 2019 году

"Заходят и новые недропользователи. Компания «Северная звезда» корпорации AEON в 2019 году начнет освоение Сырадасайского угольного месторождения, включающее в себя создание угольного разреза мощностью 10 млн тонн в год, строительство морского порта, дороги (железнодорожной ветки протяженностью 120 км — прим. ТАСС) и обогатительной фабрики", — сказал Захаринский.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре. Ранее сообщалось, что ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд тонн.

Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации.