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Компания «Северная звезда» начнет освоение угольного месторождения на Таймыре в 2019 году
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Компания «Северная звезда» начнет освоение угольного месторождения на Таймыре в 2019 году 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Компания «Северная звезда» начнет освоение Сырадасайского месторождение каменного угля на Таймыре (север Красноярского края) в 2019 году. Об этом в четверг на «Северном форуме» во время обсуждения процесса формирования Таймыро-Туруханской опорной зоны заявил и. о. вице-премьера краевого правительства Юрий Захаринский.
"Заходят и новые недропользователи. Компания «Северная звезда» корпорации AEON в 2019 году начнет освоение Сырадасайского угольного месторождения, включающее в себя создание угольного разреза мощностью 10 млн тонн в год, строительство морского порта, дороги (железнодорожной ветки протяженностью 120 км — прим. ТАСС) и обогатительной фабрики", — сказал Захаринский.
Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре. Ранее сообщалось, что ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд тонн.
Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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