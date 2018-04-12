Некуда бежать. Смогут ли вкладчики найти замену депозитам

По данным Центробанка, в конце февраля 2018-го максимальная ставка привлечения рублевых депозитов в десятке крупнейших российских банков (без Сбербанка ) опустилась до 6,9% годовых, исторического минимума. Средневзвешенная ставка привлечения с учетом Сбербанка на конец декабря 2017 года составила 5,4% годовых. В обозримой перспективе размещение депозитов станет приносить все меньше доходов. Депозитная политика банков следует за динамикой ключевой ставки ЦБ , которая с текущего уровня 7,5% может снизиться в 2018 году до 6,5–6,75%.

Еще одна проблема — отсутствие в России инвестиционного спроса. Банкам некого кредитовать, отсюда их низкая заинтересованность в привлечении депозитов населения. За 2017 год кредитный портфель предприятиям и организациям вырос в Сбербанке всего на 5%. Избыток ликвидности крупнейший банк страны направил на покупку бондов, и облигационный портфель за год вырос на 23,6%, в денежном выражении почти на 0,5 трлн рублей.

Пока вкладчики по инерции продолжают держать деньги на депозитах. В конце 2017 года, по данным АСВ, их объем составил 26 трлн рублей (рост за год — 7,4%). Но вкладчикам уже трудно мириться со ставками 4–5% годовых в рублях, и они ищут альтернативу. Судя по комментариям банкиров, переток из депозитов в 2017 году стал ощутимым драйвером роста альтернативных инвестиций во всех сегментах. Тем более что вкладчик может и сам покупать гособлигации.

Государство тоже включилось в борьбу за средства вкладчиков. В 2017 году Минфин выпустил первый транш «народных» ОФЗ, предназначенных специально для населения. Их доходность была на полпроцента выше, чем по обычным ОФЗ, обращающимся на фондовом рынке. Эксперимент оказался удачным и с точки зрения первых инвесторов, и с точки зрения государства. На 2018 год поставлена цель увеличить в разы объем размещения ОФЗ для населения.

Скорее всего, на следующих аукционах «народных» ОФЗ премия по доходности по сравнению с обычными ОФЗ будет сокращаться. Но частным инвесторам вовсе не обязательно подстраиваться под первичные размещения, так как гособлигации торгуются на бирже. Доходность ОФЗ составляет 6,5–7% годовых, а облигаций, выпущенных крупнейшими госкомпаниями и банками, — до 7,5%.

Дополнительную доходность можно получить через индивидуальный инвестиционный счет, он выгоднее, чем «народные» ОФЗ. Такой способ инвестиций может обеспечить доходность выше 10% годовых при минимальном уровне риска. Вопрос лишь в том, как долго просуществует льготный налоговый режим. Ведь государство сейчас не просто освобождается от налогов, а еще и доплачивает покупателям облигаций. Но даже когда льготу по ИИС отменят, покупка облигаций обеспечит доходность на 1–2% годовых выше, чем по депозитам при аналогичном уровне надежности.

Еще одна попытка создать замену вкладам — инвестиционное страхованием жизни. Этот продукт в нынешнем виде сложно назвать инвестированием или страхованием. Инвестору гарантируется возврат средств только в конце срока, который составляет от трех и более лет. При продаже полиса страховая компания размещает большую часть средств в долгосрочный депозит или облигации, которые обеспечивают возврат первоначальных инвестиций, остальное делится на комиссию компании, банка, и лишь на небольшую часть приобретаются опционы, которые при благоприятном стечении обстоятельств принесут доход. С таким же успехом можно в момент размещения депозита отделить от основной суммы 10–20% и купить на них лотерейные билеты. Подавляющее число попробовавших этот продукт клиентов разочарованы результатами.

На основе статистики по паевым инвестиционным фондам можно делать первые выводы о перетоке вкладчиков. По данным Investfunds.ru, с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018-го активы открытых ПИФов выросли на 75%, до 242,6 млрд рублей. Облигационные фонды росли еще быстрее — на 135%, до 174,9 млрд рублей. Крупнейшие российские банки вновь начали уделять внимание привлечению денег в фонды подконтрольных управляющих компаний. Наибольших успехов добился Сбербанк. За год его управляющая компания нарастила активы под управлением в открытых и интервальных фондах с 30 млрд до 63 млрд рублей и увеличила долю рынка с 21% до 25%.

О том, что источником роста активов ПИФов стал переток из банковских депозитов, говорит статистика нетто-привлечения по фондам. В отличие от США и развитых стран, где доминируют фонды акций, в российской десятке лидеров по привлечению представлены исключительно консервативные фонды облигаций, причем девять из десяти — рублевые и лишь один фонд еврооблигаций. Пока самый крупный российский фонд «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций» с активами 28 млрд рублей выглядит карликом по сравнению с американским Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral, управляющим $657 млрд

Успех привлечения инвесторов в ПИФы пока больше зависит от мощности розничной сети и каналов продаж управляющих компаний, нежели от качества фондов. Ни один из топ-10 фондов по притоку средств не вошел в десятку лидеров по доходности. Совокупный объем активов ПИФов пока составляет около 1% от банковских депозитов населения. По этому показателю Россия все еще аутсайдер среди не только развитых, но и большинства развивающихся стран, где ПИФы и банковские вклады составляют величину одного порядка.

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