Ещё
Компании выводят средства под видом «золотых парашютов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топ-менеджеры уложили средства банков в «золотые парашюты» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В России участились случаи вывода средств со счетов компаний под видом «золотых парашютов» или через выходное пособие увольняющихся сотрудников. Об этом в четверг, 12 апреля, пишет «Коммерсантъ».
Речь идет о случаях, когда компании переводят крупные суммы сотрудникам с назначением платежа «выплата компенсации при увольнении», рассказал собеседник издания из банка топ-50. В компании готовы даже предоставить документ, подтверждающий уплату НДФЛ в размере 13 процентов. Это небольшая плата за вывод средств, на черном рынке расценки за такую услугу выше, отметила член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгения Корчаго.
При этом банки должны самостоятельно определять сомнительность операций. В разбирательствах по делу разные суды могут занимать противоположные позиции. В пример издание приводит разбирательство Локо-банка с «Химоптторгом». Кредитная организация заблокировала перевод одного миллиона рублей уволившемуся гендиректору, объяснив это тем, что с данного расчетного счета никогда ранее не выплачивали зарплату, а налоговая нагрузка у организации минимальна. Но суд занял сторону «Химоптторга».
В споре Сбербанка с налоговыми органами суд принял другое решение. Финансовая организация перевела зарплатный платеж со счета, заблокированного из-за неуплаты налогов.
«Банкам необходимо индивидуально разбирать каждый факт выплаты «золотого парашюта», оценивая его реальность. И компаниям, которые планируют совершить подобную выплату, необходимо заранее озаботиться подготовкой документов, подтверждающих реальность операции», — полагает Корчаго.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии2  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода122
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»55
«Судный день» стал на минуту ближе50
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение