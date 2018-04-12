Сингапурский стартап Grab привлек рекордные $2,5 млрд венчурных инвестиций 

СИНГАПУР, 12 апреля. /ТАСС/. Базирующаяся в Сингапуре компания онлайн перевозок Grab привлекла в первом квартале около $2,5 млрд венчурных инвестиций. Как сообщает в четверг газета The Straits Times, это стало рекордным показателем в мире.
В общей сложности за три месяца этого года в Сингапуре было зафиксировано свыше $2,68 млрд венчурных капиталовложений в 23 различных проекта. Как отмечается в докладе аудиторской компании KPMG, это стало самым крупным показателем за последние 8 лет. Эксперты также обратили внимание, что индонезийский стартап Go-Jek, также представляющий услуги частных перевозок, в первом квартале получил около $1,5 млрд инвестиций.
В конце прошлого месяца Grab объявила о слиянии своего бизнеса в странах Юго-Восточной Азии с главным конкурентом — американской компанией Uber. Согласно представленному плану, Uber должен получить в новой платформе 27,5% акций. Сумма сделки не разглашается. Стартап Grab на сегодняшний день имеет более 86 млн скачиваний мобильного приложения, действует в более чем 190 городах в таких странах как Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Малайзии, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.