Сингапурский стартап Grab привлек рекордные $2,5 млрд венчурных инвестиций

СИНГАПУР , 12 апреля. / ТАСС /. Базирующаяся в Сингапуре компания онлайн перевозок Grab привлекла в первом квартале около $2,5 млрд венчурных инвестиций. Как сообщает в четверг газета The Straits Times, это стало рекордным показателем в мире.

В общей сложности за три месяца этого года в Сингапуре было зафиксировано свыше $2,68 млрд венчурных капиталовложений в 23 различных проекта. Как отмечается в докладе аудиторской компании KPMG, это стало самым крупным показателем за последние 8 лет. Эксперты также обратили внимание, что индонезийский стартап Go-Jek, также представляющий услуги частных перевозок, в первом квартале получил около $1,5 млрд инвестиций.