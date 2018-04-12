Ещё
Сингапурский стартап Grab привлек рекордные $2,5 млрд венчурных инвестиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сингапурский стартап Grab привлек рекордные $2,5 млрд венчурных инвестиций 

ТАСС 1 час назад
СИНГАПУР, 12 апреля. /ТАСС/. Базирующаяся в Сингапуре компания онлайн перевозок Grab привлекла в первом квартале около $2,5 млрд венчурных инвестиций. Как сообщает в четверг газета The Straits Times, это стало рекордным показателем в мире.
В общей сложности за три месяца этого года в Сингапуре было зафиксировано свыше $2,68 млрд венчурных капиталовложений в 23 различных проекта. Как отмечается в докладе аудиторской компании KPMG, это стало самым крупным показателем за последние 8 лет. Эксперты также обратили внимание, что индонезийский стартап Go-Jek, также представляющий услуги частных перевозок, в первом квартале получил около $1,5 млрд инвестиций.
В конце прошлого месяца Grab объявила о слиянии своего бизнеса в странах Юго-Восточной Азии с главным конкурентом — американской компанией Uber. Согласно представленному плану, Uber должен получить в новой платформе 27,5% акций. Сумма сделки не разглашается. Стартап Grab на сегодняшний день имеет более 86 млн скачиваний мобильного приложения, действует в более чем 190 городах в таких странах как Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Малайзии, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.
ТАСС: последние новости
В ФРГ заявили, что "Северный поток - 2" сократит издержки транспортировки газа в Европу Bloomberg: Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. т алюминия "Русал" проводит оценку ограничения Лондонской биржи на торговлю алюминием компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля134
«РФ понесет от американцев большой ущерб»911
Российские корабли исчезли с базы Тартус700
США рассказали о возможности удара по военным РФ193
Что происходит с рублем49
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение