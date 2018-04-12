Ещё
Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 77 базисных пунктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 77 базисных пунктов 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Пекин, 12 апреля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 12 апреля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,2834 юаня за доллар, повысившись на 77 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,2911 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7716 юаня за евро, 5,8808 юаня за 100 иен, 0,80048 юаня за сянганский доллар, 8,9108 юаня за фунт стерлингов, 995,65 рубля за юань. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 188 базисных пунктов Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 29,8 проц Торги на Сянганской фондовой бирже завершились ростом основного индекса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля53
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус377
«РФ понесет от американцев большой ущерб»541
США рассказали о возможности удара по военным РФ100
В США передумали вводить санкций против России22
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение