Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 77 базисных пунктов 

Пекин, 12 апреля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 12 апреля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,2834 юаня за доллар, повысившись на 77 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,2911 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7716 юаня за евро, 5,8808 юаня за 100 иен, 0,80048 юаня за сянганский доллар, 8,9108 юаня за фунт стерлингов, 995,65 рубля за юань. -0-