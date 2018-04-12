Средства клиентов в Алтайском филиале РСХБ превысили 25 млрд рублей

Объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» по итогам 1 квартала 2018 года вырос на 11,6% или 2,6 млрд рублей и превысил 25 млрд рублей.

Средства корпоративных клиентов выросли на 23% до 11,5 млрд рублей, средства частных клиентов — на 3,5% до 13,7 млрд рублей.

Рост показывают как срочные привлечения, так и средства клиентов на расчетных счетах. В первом квартале 2018 года остатки на расчетных счетах клиентов по данным на 01 апреля превысили 1,6 млрд рублей, увеличившись за первый квартал на 33,6%.

Жители двух Алтаев за три месяца текущего года открыли более 4,4 тысячи вкладов на сумму 1,7 млрд рублей.

«Благодаря развитой линейке депозитов и вкладов, удобству обслуживания расчетных счетов, а также доверию к банку, мы наблюдаем стабильное увеличение количества открываемых расчетных счетов и срочных депозитов, как со стороны корпоративных клиентов, так и со стороны физических лиц», — отметил заместитель директора Алтайского филиала Банка Валерий Каменский