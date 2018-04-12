Средства клиентов в Алтайском филиале РСХБ превысили 25 млрд рублей 

Объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» по итогам 1 квартала 2018 года вырос на 11,6% или 2,6 млрд рублей и превысил 25 млрд рублей.
Средства корпоративных клиентов выросли на 23% до 11,5 млрд рублей, средства частных клиентов — на 3,5% до 13,7 млрд рублей.
Рост показывают как срочные привлечения, так и средства клиентов на расчетных счетах. В первом квартале 2018 года остатки на расчетных счетах клиентов по данным на 01 апреля превысили 1,6 млрд рублей, увеличившись за первый квартал на 33,6%.
Жители двух Алтаев за три месяца текущего года открыли более 4,4 тысячи вкладов на сумму 1,7 млрд рублей.
«Благодаря развитой линейке депозитов и вкладов, удобству обслуживания расчетных счетов, а также доверию к банку, мы наблюдаем стабильное увеличение количества открываемых расчетных счетов и срочных депозитов, как со стороны корпоративных клиентов, так и со стороны физических лиц», — отметил заместитель директора Алтайского филиала Банка Валерий Каменский.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.