Сбербанк поддержит бизнес в Чечне

Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Чеченской Республики . Предполагается, что банк будет оказывать финансовую поддержку инвестпроектам, малому и среднему бизнесу в регионе.

«Договоренность о сотрудничестве станет значимым фактором для поддержки малого и среднего предпринимательства, а также будет способствовать расширению и развитию крупных приоритетных проектов на территории Чеченской Республики», — рассказал управляющий чеченским отделением Сбербанка Андрей Подсвиров. Его слова передает ТАСС

Как отметил Подсвиров, сейчас Сбербанк — один из ключевых инвесторов экономики Чечни. При поддержке банка в республике удалось реализовать инвестиционные проекты с общей суммой финансирования, превышающей 2,5 миллиарда рублей.