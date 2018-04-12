Ещё
Сбербанк поддержит бизнес в Чечне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк поддержит бизнес в Чечне 

«Это Кавказ» 49 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Чеченской Республики. Предполагается, что банк будет оказывать финансовую поддержку инвестпроектам, малому и среднему бизнесу в регионе.
«Договоренность о сотрудничестве станет значимым фактором для поддержки малого и среднего предпринимательства, а также будет способствовать расширению и развитию крупных приоритетных проектов на территории Чеченской Республики», — рассказал управляющий чеченским отделением Сбербанка Андрей Подсвиров. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Подсвиров, сейчас Сбербанк — один из ключевых инвесторов экономики Чечни. При поддержке банка в республике удалось реализовать инвестиционные проекты с общей суммой финансирования, превышающей 2,5 миллиарда рублей.
«Это Кавказ»: последние новости
Один млрд рублей потратят в КБР на благоустройство городов в течение пяти лет Fesco назвала заявления о банкротстве Дальневосточного морского пароходства несостоятельными Регионы СКФО снизили госдолг на 4,6 млрд рублей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии95
Что Россия может сделать Западу292
Суд изменил приговор Улюкаеву
Россиянам разрешили курить в самолетах149
Россия определилась с украинской трубой188
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение