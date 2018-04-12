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Красноярцы задолжали за коммунальные услуги около трех миллиардов рублей
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Красноярцы задолжали за коммунальные услуги около трех миллиардов рублей 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Красноярском крае в 2017 году в общей сложности было начислено за жилищно-кммунальные услуги 54,9 млрд рублей. Это на 7,9% больше, чем в 2016 году. Из этой суммы 19,5 млрд рублей составила плата за жилищные услуги и 35,4 млрд за коммунальные. Об этом сообщил Красноярскстат.
Собираемость платежей составила в регионе 94,9%, или 52,1 млрд рублей. Таким образом, задолженность по ЖКУ достигла почти 3 млрд рублей. При этом долги за жилищные услуги сложились на уровне около 1 млрд (уплачено было 18,6 млрд рублей), за коммунальные услуги — 2 млрд рублей.
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