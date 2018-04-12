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Банкир Владимир Антонов задержан по делу о хищении средств банка «Советский»
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Банкир Владимир Антонов задержан по делу о хищении средств банка «Советский» 

Ведомости 44 минуты назад
Бывший владелец британского футбольного клуба «Портсмут», основатель «Конверс груп» Владимир Антонов был задержан 11 апреля по делу о мошенничестве (ч.1 ст 159 УК РФ). Об этом пишет РК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Информацию о задержании изданию подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД. Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», пояснил источник. О связи бизнесмена с банком ранее не сообщалось. В 2015 г. «Советский» был санирован. Изначально санатором выступил «Российский капитал», затем — Татфондбанк. После отзыва лицензии у последнего, санацией «Советского» занялся Фонд консолидации банковского сектора.
До 2011 г. Антонов был совладельцем Инвестбанка. Затем он продал свою долю подчиненному, а в 2013-м банк лишился лицензии. Дыра в его бюджете оценивалась в 44 млрд руб. В 2017 г. Антонов попытался вернуться в банковский бизнес России, рассказывали собеседники «Ведомостей». Ему приписывали контроль над «Русским инвестиционным альянсом» (РИА-банком), и подозревали в планах приобретения Русского международного банка (РМБ). Представители банков связь с Антоновым опровергали. В августе ЦБ отозвал лицензию у РИА-банка, а затем и РМБ.
Расследование в отношении Антонова ведут и власти Литвы. По запросу страны выписан европейский ордер на арест бизнесмена и его партнера Раймондаса Баранаускаса. Они были владельцами пятого по величине литовского банка владельцев банка Snoras («Снорас»). В 2011 г. банк был национализирован, дыра в его латвийском филиале превышала $1,5 млрд В 2016 г. в России Антонов подал иск о взыскании с Литвы более 40 млрд руб., но Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать его по существу.
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