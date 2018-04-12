Банкир Антонов задержан по делу о мошенничестве 

Банкир Владимир Антонов задержан полицией, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Основателя «Конверс груп» и экс-владельца футбольного клуба «Портсмут» подозревают в хищении средств банка «Советский». Бизнесмен проходит по делу возбужденном по ч. 1 ст. 159 УК России (мошенничество).
Банк «Советский» Антонову официально не принадлежал, о его связи с ним не сообщалось. В 2015 году банк был санирован, изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский капитал». В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В марте 2017 года, лицензия Татфондбанка была отозвана. В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.
В конце марта генпрокуратура Литвы направила в генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас») Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Пятый по величине литовский банк Snoras в 2011 году был национализирован, дыра в нем и его латвийском филиале превысила $1,5 млрд Вильнюс подозревал, что банкиры скрываются на территории России и просил генпрокуратуру России опросить их и предъявить им обвинения литовской стороны. В генпрокуратуре Литвы напоминали, что выписан европейский ордер на арест Антонова и Баранаускаса.
В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать по существу иск Антонова о взыскании с Литовской Республики более 40 млрд рублей. Владелец национализированного банка требовал взыскать с Министерства юстиции Литвы более 20,2 млрд рублей убытков и более 19,9 млрд рублей в качестве компенсации за вред, причиненный его деловой репутации. Помимо этого, Антонов потребовал признания не соответствующими действительности заявлений президента Литвы Дали Грибаускайте, которая назвала в 2011 году деятельность руководства Snoras «дерзкой атакой против литовской банковской системы и против интересов граждан Литвы». Антонов утверждал, что преследование со стороны Вильнюса объясняется его национальностью.
В 2000-х Владимир Антонов контролировал ряд банков, для управления активами предпринимателя в 2004 году был создан «Конверс групп». В России он был в частности совладельцем Инвестбанка. В 2011 году он продал долю в банке своему подчиненному, а в 2013-м банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд рублей.