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В Санкт-Петербурге по обвинению в хищении средств банка «Советский» задержан бизнесмен Владимир Антонов
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В Санкт-Петербурге по обвинению в хищении средств банка «Советский» задержан бизнесмен Владимир Антонов 

Newsru.com 24 минуты назад
Фото: Newsru.com
В Санкт-Петербурге по обвинению в хищении средств
банка «Советский»
задержан бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут», основатель «Конверс групп» Владимир Антонов. Информацию о задержании банкира журналистам
подтвердили в центральном аппарате МВД.
Источник издания пояснил, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст 159 УК РФ (мошенничество).
В феврале этого года Центробанк утвердил план своего участия в «осуществлении мер по предупреждению банкротства» АО «Банк „Советский“. В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО „Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора“ (УК ФКБС).
Центробанк впервые возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком „Советский“ в октябре 2015 года. Такое решение было принято в связи с выявлением признаков неустойчивого финансового положения банка, создающих угрозу интересам его кредиторов, уточнял регулятор.
Тогда к осуществлению мер по финансовому оздоровлению банка „Советский“ был привлечен банк „Российский капитал“, позднее переданный Росимуществу для создания ипотечного банка. Средства на поддержание ликвидности „Советского“ „Российский капитал“, однако, успел получить.
В марте 2016 года победителем конкурса на санацию „Советского“ стал казанский
»Татфондбанк". Однако в декабре ЦБ ввел запрет на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка» и возложил на АСВ задачи временной администрации по управлению банком. В марте 2017 года ЦБ отозвал у «Татфондбанка» лицензию на осуществление банковских операций.
20 февраля 2017 года ЦБ снова поручил АСВ заняться предотвращением банкротства «Советского».
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