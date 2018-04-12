Ещё
Египет создаст суверенный фонд для управления активами в $11 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Египет создаст суверенный фонд для управления активами в $11 млрд 

Прайм 1 час назад
КАИР, 12 апр /ПРАЙМ/. Правительство Египта утвердило создание суверенного фонда для управления государственными активами, разрешенный капитал которого составит 200 миллиардов египетских фунтов (11,4 миллиардf долларов), сообщило египетское издание «Аль-Масри аль-Яум».
"Кабинет министров утвердил создание суверенного фонда, который получил название «Фонд Египта» для лучшего управления государственными активами", — заявила министр планирования Египта Халя ас-Маид.
Она пояснила, что в ведение фонда будут переданы активы, которые не используются государством или используются недостаточно эффективно. Кроме того, фонд получит пять миллиардов фунтов (300 миллионов долларов), которые сможет инвестировать и использовать в своей деятельности.
"Фонд Египта" будет управляться советом директоров, в который, в частности, войдут министры планирования и финансов. Фонду разрешается создавать дочерние фонды, сотрудничать с аналогичными иностранными организациями.
Прайм: последние новости
Новая позиция ФРГ по "Северному потоку-2" поможет определиться странам ЕС - "Нафтогаз" "Русалу" из-за санкций США придется менять схему сбыта "Ростех" и Renault завершили второй этап докапитализации "АвтоВАЗа"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«РФ понесет от американцев большой ущерб»396
США рассказали о возможности удара по военным РФ64
В США передумали вводить санкций против России6
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус22
Путин прокомментировал мировую обстановку547
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение