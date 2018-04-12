Египет создаст суверенный фонд для управления активами в $11 млрд

КАИР , 12 апр /ПРАЙМ/. Правительство Египта утвердило создание суверенного фонда для управления государственными активами, разрешенный капитал которого составит 200 миллиардов египетских фунтов (11,4 миллиардf долларов), сообщило египетское издание «Аль-Масри аль-Яум».

"Кабинет министров утвердил создание суверенного фонда, который получил название «Фонд Египта» для лучшего управления государственными активами", — заявила министр планирования Египта Халя ас-Маид.

Она пояснила, что в ведение фонда будут переданы активы, которые не используются государством или используются недостаточно эффективно. Кроме того, фонд получит пять миллиардов фунтов (300 миллионов долларов), которые сможет инвестировать и использовать в своей деятельности.

"Фонд Египта" будет управляться советом директоров, в который, в частности, войдут министры планирования и финансов. Фонду разрешается создавать дочерние фонды, сотрудничать с аналогичными иностранными организациями.