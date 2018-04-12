Стоимость биткоина приблизилась к семи тысячам долларов

После скачков курса валют, которые были зафиксированы финансовыми организациями в среду, стоимость одной монеты биткоина составила 6 909 долларов. За прошедший день криптовалюта подорожала на 0,95%, сообщило РИА «Новости»

Рост был замечен и в цене Etherium. «Эфир» оценивается в 420,89 доллара. Другие криптовалюты также выросли, в сравнении с предыдущими показателями. К текущему моменту эксперты оценивают капитализацию рынка криптовалют в 270,38 миллиарда долларов. Около 43% всего рынка приходится на биткоин.

Ситуацию с подорожанием электронных валют прокомментировал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени

Г. В. Плеханова

Константин Ордов.

«Стабилизация курса биткоина на уровне чуть ниже 7 тысяч долларов вовсе не разочаровывает, а вдохновляет», — сказал он.

По его мнению, смена падения консолидацией служит показателем роста.

В начале недели графики показали снижение котировок биткоина. В понедельник криптовалюта обвалилась на 20%, упав ниже девяти тысяч долларов за монету. Еще на прошлой неделе ее цена колебалась в районе 11 тысяч.