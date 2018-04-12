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Стоимость биткоина приблизилась к семи тысячам долларов
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Стоимость биткоина приблизилась к семи тысячам долларов 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
После скачков курса валют, которые были зафиксированы финансовыми организациями в среду, стоимость одной монеты биткоина составила 6 909 долларов. За прошедший день криптовалюта подорожала на 0,95%, сообщило РИА «Новости».
Рост был замечен и в цене Etherium. «Эфир» оценивается в 420,89 доллара. Другие криптовалюты также выросли, в сравнении с предыдущими показателями. К текущему моменту эксперты оценивают капитализацию рынка криптовалют в 270,38 миллиарда долларов. Около 43% всего рынка приходится на биткоин.
Ситуацию с подорожанием электронных валют прокомментировал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени
Г. В. Плеханова
Константин Ордов.
«Стабилизация курса биткоина на уровне чуть ниже 7 тысяч долларов вовсе не разочаровывает, а вдохновляет», — сказал он.
По его мнению, смена падения консолидацией служит показателем роста.
В начале недели графики показали снижение котировок биткоина. В понедельник криптовалюта обвалилась на 20%, упав ниже девяти тысяч долларов за монету. Еще на прошлой неделе ее цена колебалась в районе 11 тысяч.
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