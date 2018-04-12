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Первый за 2,5 года регулярный рейс из России прибыл в каирский аэропорт
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Первый за 2,5 года регулярный рейс из России прибыл в каирский аэропорт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
РИА НОВОСТИ. ПЕРВЫЙ ЗА 2,5 ГОДА РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС ИЗ РОССИИ ПРИБЫЛ В АЭРОПОРТ КАИРА — ДАННЫЕ АЭРОПОРТА
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