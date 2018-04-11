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Биржи Европы закрылись в минусе на заявлениях США по Сирии
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Биржи Европы закрылись в минусе на заявлениях США по Сирии 

Прайм 4 часа назад
Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды снижением, заявления президента США Дональда Трампа по Сирии оказали давление на мировые биржи, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский FTSE 100 уменьшился на 0,13%, до 7257,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5277,94 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 12293,97 пункта.
В понедельник Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
Инвесторы также отреагировали на негативную статистику из Великобритании. По данным национального статбюро страны, объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 0,1% по сравнению с январем, а в годовом выражении — на 2,2%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,4% и 2,9% соответственно.
При этом несколько сдерживало снижение британского FTSE удорожание акций Tesco после публикации ритейлером годовых показателей. По итогам 2017-2018 финансового года (завершился 24 февраля) чистая прибыль компании составила 1,208 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,7 миллиарда долларов) против убытка в 54 миллиона фунтов стерлингов (76 миллионов долларов) годом ранее. По итогам торгов акции компании подорожали на 7,2%.
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