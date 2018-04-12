У девяти регионов РФ доходы по депозитам превысили расходы на обслуживание долга

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. По итогам 2017 года у девяти российских регионов доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга. Совокупный доход этих регионов превысил расходы примерно на 85 млрд рублей, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"В частности, у Тюменской области , Сахалинской и Ленинградской областей это обусловлено тем, что расходы на обслуживание долга у этих регионов были почти нулевыми. В свою очередь Москве, Московской области , Республике Башкортостан и ХМАО — Югре проценты по депозитам позволили компенсировать весьма существенные (в абсолютном выражении) расходы на обслуживание долга", — объясняют аналитики агентства.

По данным АКРА, всего по итогам 2017 года дополнительный доход от управления ликвидностью (размещения свободных средств на депозите в банке) получили 12 регионов. Помимо вышеперечисленных, это еще Самарская, Кемеровская и Свердловская области.

Всего доходы региональных бюджетов от управления ликвидностью в 2017 году составили 99,4 млрд рублей, что сопоставимо с расходами субъектов РФ на обслуживание долга: в 2017 году на выплату процентов по кредитам и купонов по облигациям они потратили 110,1 млрд рублей (еще 23,8 млрд рублей израсходовали муниципалитеты), говорится в исследовании АКРА.

На банковских депозитах регионы размещают профициты прошлых лет, внутригодовой кассовый профицит, а также свободные остатки на счетах предприятий госсектора региона.