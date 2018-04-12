Ещё
У девяти регионов РФ доходы по депозитам превысили расходы на обслуживание долга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У девяти регионов РФ доходы по депозитам превысили расходы на обслуживание долга 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Финмаркет
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. По итогам 2017 года у девяти российских регионов доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга. Совокупный доход этих регионов превысил расходы примерно на 85 млрд рублей, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
По данным АКРА, речь идет о Москве, Петербурге, Московской, Тюменской, Сахалинской, Ленинградской, Челябинской областей, Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
"В частности, у Тюменской области, Сахалинской и Ленинградской областей это обусловлено тем, что расходы на обслуживание долга у этих регионов были почти нулевыми. В свою очередь Москве, Московской области, Республике Башкортостан и ХМАО — Югре проценты по депозитам позволили компенсировать весьма существенные (в абсолютном выражении) расходы на обслуживание долга", — объясняют аналитики агентства.
По данным АКРА, всего по итогам 2017 года дополнительный доход от управления ликвидностью (размещения свободных средств на депозите в банке) получили 12 регионов. Помимо вышеперечисленных, это еще Самарская, Кемеровская и Свердловская области.
Всего доходы региональных бюджетов от управления ликвидностью в 2017 году составили 99,4 млрд рублей, что сопоставимо с расходами субъектов РФ на обслуживание долга: в 2017 году на выплату процентов по кредитам и купонов по облигациям они потратили 110,1 млрд рублей (еще 23,8 млрд рублей израсходовали муниципалитеты), говорится в исследовании АКРА.
На банковских депозитах регионы размещают профициты прошлых лет, внутригодовой кассовый профицит, а также свободные остатки на счетах предприятий госсектора региона.
ТАСС: последние новости
В ФРГ заявили, что "Северный поток - 2" сократит издержки транспортировки газа в Европу Bloomberg: Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. т алюминия "Русал" проводит оценку ограничения Лондонской биржи на торговлю алюминием компании
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа216
Российские корабли исчезли с базы Тартус786
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля151
«РФ понесет от американцев большой ущерб»988
Британия нанесет удар с Кипра70
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение