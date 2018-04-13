АКРА: российские регионы стали нетто-кредиторами банков

Российские регионы стали нетто-кредиторами финансовых институтов. Об этом свидетельствует проведенный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством анализ финансовых резервов и коммерческого долга субъектов РФ

Объем банковских депозитов региональных властей сравним с объемом коммерческого долга субъектов РФ: на 1 марта 2018 года депозиты регионов составили 1,122 трлн рублей, а объем их коммерческого долга (облигации и банковские кредиты) был на уровне 1,069 трлн (1,309 трлн с учетом коммерческого долга муниципалитетов). В 2017 году объем депозитов субъектов РФ превосходил их коммерческий долг на протяжении более чем семи месяцев и доходил до 1,363 трлн рублей, указывают аналитики.

По данным АКРА, российские регионы в 2017 году заработали 99,4 млрд рублей на процентах по банковским депозитам. Дополнительные доходы получили 12 субъектов РФ, при этом на долю Москвы пришлось 74,7% указанных доходов. На банковских депозитах регионы размещают профициты прошлых лет, внутригодовой кассовый профицит, а также свободные остатки на счетах предприятий госсектора региона.

В то же время регионы потратили 110,1 млрд рублей на выплату процентов по долгу. Наибольшие (в абсолютном выражении) расходы по данной статье были зафиксированы у Красноярского края Московской области (6,8 млрд и 6,6 млрд рублей соответственно). Московская область при этом получила почти 7 млрд рублей дополнительных доходов от размещения депозитов, что полностью компенсировало расходы на обслуживание долга.

В АКРА отмечают, что в целом в 2017 году у девяти российских регионов доходы по банковским депозитам превысили расходы на обслуживание долга. В частности, у Тюменской, Сахалинской и Ленинградской областей это обусловлено тем, что расходы на обслуживание долга у них были почти нулевыми. В свою очередь Москве, Московской области, Башкирии Ханты-Мансийском автономном округе — Югре проценты по депозитам позволили компенсировать весьма существенные (в абсолютном выражении) расходы на обслуживание долга. В последние десять лет (в период с 2008 по 2017 год) у трех регионов ( Тюменской области Санкт-Петербурга и Башкирии) доходы от размещения депозитов (рента ликвидности) стабильно превышали расходы на обслуживание долга.

Газпромбанке и Исследование также показало, что российские регионы и муниципалитеты занимают в основном в Сбербанке , а временно свободные средства размещают на депозитах в ВТБ Россельхозбанке . По состоянию на 1 марта 2018 года на долю трех последних банков приходится 90,2% размещенных депозитов регионов, а на долю Сбербанка — 1,5%. В то же время около 84% кредитов регионам (включая муниципалитеты) выданы Сбербанком, а доли Газпромбанка, ВТБ и РСХБ на рынке кредитования регионов составляют 3%, 2,5% и 0,3% соответственно.